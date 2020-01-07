Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında... - Son Dakika Spor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında...
6 saat önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya setlerde 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya setlerde 3-1 mağlup oldu. - İSTANBUL
Son Dakika Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor