A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında... - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında... - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında...

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında..., System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu. - İSTANBUL

voleybol, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:11 Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia - Son Dakika Spor
23:06 Türk Telekom: 92-83 Lietkabelis - Son Dakika Spor
23:00 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
22:56 Serdar Özkan, Bursaspor ile anlaştı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
22:46 Galatasaray, kuşaklar arası ilişkiler konferansına ev sahipliği yaptı - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor
21:07 Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]