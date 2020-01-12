A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı... - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı... - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı...

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı..., System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi
Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
00:54 Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor
00:53 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:53 Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 03:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]