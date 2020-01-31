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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya,...
12 dakika önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:00 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.
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