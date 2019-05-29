Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti

49 dakika önce

SALON: Ankara TVF Başkent VoleybolHAKEMLER: Dobrev Dobromir ( Bulgaristan), Shaaban Nasr ( Mısır)TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)ALMANYA: Denise, Selma, Franziska, Nele, Kimberly, Lena, Louisa, Hanna, Denise...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti, System.String[]

SALON: Ankara TVF Başkent Voleybol
HAKEMLER: Dobrev Dobromir ( Bulgaristan), Shaaban Nasr ( Mısır)
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)
ALMANYA: Denise, Selma, Franziska, Nele, Kimberly, Lena, Louisa, Hanna, Denise Imoudu, Marie, Leonie, Lisa, Lenka (L) (Anna)
SETLER: 21-25, 16-25, 15-25
SÜRE: 77 (26, 28, 23)
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2'nci haftasında Türkiye, Almanya'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 21-25, 16-25 ve 15-25 setlerle 3-0 yenerek Milletler Ligi 2'nci haftasındaki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım yarın 17: 30'da Rusya ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Maçtan görüntüler

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 Kaynak: DHA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara, voleybol, Almanya, Spor
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