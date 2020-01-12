A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti - Son Dakika Dünya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti

22 dakika önce

Almanya'yı yenen Kadın Voleybol Takımı olimpiyat vizesi aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.


Ayrıntılar geliyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:08 
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