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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti
22 dakika önce
Almanya'yı yenen Kadın Voleybol Takımı olimpiyat vizesi aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:08
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