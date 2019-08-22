A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla ( Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynayacak.



Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.



Turnuva statüsü



24 takım 6'şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül'de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.



Şampiyon Ankara'da belli olacak



4 Eylül'deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003'ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'de belirlenecek. 7 Eylül'de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül'de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.



Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:



A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan



B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya



C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya



D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre



A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:



Yarın



14.30 Fransa - Bulgaristan



17.00 Sırbistan - Finlandiya



20.00 Türkiye - Yunanistan



24 Ağustos Cumartesi



17.00 Fransa - Yunanistan



19.30 Türkiye - Finlandiya



25 Ağustos Pazar



17.00 Bulgaristan - Sırbistan



19.30 Yunanistan - Finlandiya



26 Ağustos Pazartesi



17.00 Fransa - Sırbistan



19.30 Türkiye - Bulgaristan



27 Ağustos Salı



17.00 Finlandiya - Fransa



19.30 Yunanistan - Bulgaristan



28 Ağustos Çarşamba



17.00 Sırbistan - Yunanistan



19.30 Türkiye - Fransa



29 Ağustos Perşembe



17.00 Bulgaristan - Finlandiya



19.30 Türkiye - Sırbistan - İSTANBUL