Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

33 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.


Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki Polonya maçının ilk setini 25-17 kazanan Türkiye A Milli Takımı, 1-0 öne geçti. Çekişmeli devam eden ikinci seti de Türkiye kazanırken üçüncü set rakibi Polonya'nın oldu. Son setin de galibi olan Türk Milli Takımı, rakibini eleyerek finale yükseldi. Maçı kazanarak finale yükselen milli oyuncular sevinç yaşadı.

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voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:00 
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