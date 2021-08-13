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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu

13.08.2021 14:33

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu.

Milli takımın yoğun bir takvimin içinde yer aldığını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5'inci olan, Türkiye'nin gurur duyduğu bir takım izlediniz. Avrupa Şampiyonası'nda da herkesin gurur duyacağı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah buradan da güzel bir sonuç elde edeceğiz ve ülkemizi gururlandıracağız. Hedefimiz hep madalyadır. Türk voleybolu her turnuvada bir madalya hesabı yapmıştır. Oyuncularımız bunu başardılar, başarmaya da devam edecekler." ifadelerini kullandı.

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatan Üstündağ, "VakıfBank ve Fenerbahçe ile katılacağız. Ankara'da olacak ama değişebilir, görüşmeler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Guidetti: "Hedefimiz Sırbistan'da rövanşı Sırplardan almak"

Giovanni Guidetti, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek ve Sırbistan'da oynanacak müsabakada Sırplardan 2019'un rövanşını alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Guidetti, şu görüşleri aktardı:

"Takımıma ve teknik ekibime geçirmiş oldukları muhteşem yaz dönemi için teşekkür ediyorum. Bu sene en zor yazı yaşıyoruz. Bir takım ve oyuncular için yeni bir turnuvaya başlamak ve konsantrasyon sağlamak çok zor. Ancak Avrupa Şampiyonası için kampa başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncular çok motive. Antrenmanlarda yüzde 100'lerini veriyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda bizi zor maçlar bekliyor. Biz buna hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nı evimizde mükemmel bir şekilde oynadık ve gümüş madalya kazandık. Şu an hedefimiz Sırbistan'da rövanşı Sırplara karşı almak."

Tokyo 2020 ile ilgili bir soruyu İtalyan çalıştırıcı, "Harika oynadık. Maalesef her turnuvada her takımın kötü oynadığı maç oluyor. Güney Kore'yi yenmeye çok yakındık. Bu atmosferi bizden daha iyi biliyorlardı. Biz de kendi hikayemizi yazmaya başladık. Aldığımız dersler Paris 2024'te bize çok yardımcı olacak." şeklinde yanıtladı.

Guidetti, Tokyo 2020'de çeyrek finalde 3-2 mağlup oldukları Güney Kore maçına dair "Neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, "Hayatın her anında değişik senaryolar ve seçmeniz gereken anlar vardır. Eğer sihirli bir değneğim olsa Güney Kore'den Kim Yeon Koung'u sahanın dışına çıkarırdım." cevabını verdi.

Eda Erdem Dündar: "Yine final oynamak istiyoruz"

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez final oynamak istediklerini aktardı.

Çok uzun ve zorlu bir yaz yaşadıklarını belirten Eda, "2019'da yaşadığımız güzel duyguları 2021 yazında da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu bir turnuva olacak. Hazırız. Yine final oynamak istiyoruz. Çok keyifli olacak. İnanıyoruz ki Türk halkı bizi yine destekleyecek. Biz de onları başarılarımızla ekranlara kilitlemek istiyoruz. Umarım güzel bir Avrupa Şampiyonası olur. Yaza iyi başladık ve iyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu

Eda Erdem, voleybol, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika Spor


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