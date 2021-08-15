A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın İstanbul'daki son hazırlığını TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirdi.

C Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Romanya'da yapacak milli takım, yarın bu ülkeye hareket edecek.

Kadro

Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Milliler, C Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile mücadele edecek.

A Milli Takım, şampiyonadaki ilk maçını 18 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile yapacak.