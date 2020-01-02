A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti

6 saat önce

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti, System.String[]

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti.

Olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarının Türkiye etabını Antalya ve İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Milliler, eleme müsabakaları öncesinde yarın ve 4 Ocak Cumartesi günü Belçika ile ikili hazırlık maçları oynayacak.

A Milli Takım, daha sonra turnuvanın oynanacağı Hollanda'nın Apeldoorn kentine geçecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, A Grubu'ndan gelecek 2 takımla çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşılaşacak. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayacak takım, Avrupa Kıtası'ndan olimpiyatlara katılacak son ekip olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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