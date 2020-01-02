A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti! - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti! - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti!

6 saat önce

Olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarının Türkiye etabını Antalya ve İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

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Olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarının Türkiye etabını Antalya ve İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.


Milliler, eleme müsabakaları öncesinde yarın ve 4 Ocak Cumartesi günü Belçika ile ikili hazırlık maçları oynayacak.


A Milli Takım, daha sonra turnuvanın oynanacağı Hollanda'nın Apeldoorn kentine geçecek.


2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, A Grubu'ndan gelecek 2 takımla çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşılaşacak. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayacak takım, Avrupa Kıtası'ndan olimpiyatlara katılacak son ekip olacak.


Brüksel, Türkiye, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:39 
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