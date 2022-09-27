A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Güney Kore ile karşılaşacağı maç için Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'ya geldi.
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, Güney Kore maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › GDANSK (AA) - 'Filenin Sultanları', Güney Kore maçı için Polonya'da - Son Dakika