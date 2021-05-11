A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına İstanbul'da devam eden milli takımda, as kadro günü tek, ikinci grup ise çift antrenmanla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Simge Aköz, yoğun bir programları olduğunu ve hazırlıkların da yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Milli takım olarak yaklaşık bir senedir birlikte oynamadıklarını belirten Simge Aköz, şunları ifade etti:

"Tekrar bir araya gelmek bize hem mutluluk veriyor hem de birbirimize olan özlemimizi gideriyoruz. Önümüzdeki turnuvalarda adım adım ilerleyeceğiz. Uluslar Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, hepsi bizim için çok önemli. Daha önce Uluslar Ligi'nde bir ikinciliğimiz vardı. Orada tekrar kürsüde olmak istiyoruz. Hemen ardından olimpiyatlar için bütün takımlar gibi biz de elimizden gelenin fazlasını ortaya koymak için orada olacağız. Umarım kürsüde yer alırız. Öncelikli hedefimiz kendimizi finale atıp oradan da kürsü için mücadele etmek. Bu yılki son hedefimiz Avrupa Şampiyonası, tabii ki o da çok önemli. 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a karşı 3-2 kaybetmiştik. Tekrar böyle bir şansımız olursa daha iyi bir skorla sahadan ayrılacağımızı umuyorum. Daha tecrübeli, daha sağlam bir takım olarak turnuvalarda yer alacağız."