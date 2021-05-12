A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2021 23:49
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına iki grup halinde devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına iki grup halinde devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs-25 Haziran'da İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına İstanbul'da sürdüren milli takımda, başantrenör Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2. grubun antrenmanına ziyarette bulundu.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve sporcularla görüşen Guidetti, antrenör Dehri Can Dehrioğlu'dan da çalışmalar hakkında bilgi aldı. İdmanı, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, "Kalabalık bir grupla hazırlıklarımıza başladık ve çok yoğun tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş sistemimizi oturtacağımıza inanıyorum. Uluslar Ligi'nde 15 maçımız var, orada bir çok şeyi oturtacağız ve finallere kadar gitmek istiyoruz. Finallerde güçlü takımlara karşı oynayacak olmamızın, olimpiyatlar öncesi hem mental hem de fiziksel olarak bize iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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