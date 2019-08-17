Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ta ikinci oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ta ikinci oldu

1 saat önce

SALON: Gloria Sports ArenaHAKEMLER: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser ŞahinTÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Naz, Gözde, Meryem, Fatma)SIRBİSTAN: Mihajlovic, Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic, Pusic (L) (Blagojevic, Aleksic, Bjelica,...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ta ikinci oldu, System.String[]

SALON: Gloria Sports Arena
HAKEMLER: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser Şahin
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Naz, Gözde, Meryem, Fatma)
SIRBİSTAN: Mihajlovic, Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic, Pusic (L) (Blagojevic, Aleksic, Bjelica, Mirkovic, Lazovic)
SETLER: 12-25, 18-25, 25-22, 25-22, 13-15
SÜRE: 1 saat 59 dakika (21,28,27,25,18)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.
Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde, Smart Casual Event'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasının final müsabakasında, ?Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında mücadeleye kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, ilk iki seti 25-12 ve 25-18'lik skorlarla kaybederek oyunda 2-0 geriye düştü. Üçüncü set ile birlikte toparlanan ay-yıldızlılar, arka arkaya iki seti de 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 2-2. Karar setini ise Türkiye 15-13 kaybetti. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Türkiye turnuvayı ikinci bitirirken, Sırbistan şampiyonluk kupasını aldı.


- İstanbul
voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
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