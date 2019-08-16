Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı

1 saat önce

SALON: Gloria SportsHAKEMLER: Gülümser Şahin, Yusuf ŞahinTÜRKİYE: Kübra, Naz, Hande, Zehra, Gözde, Fatma, Aylin (L) (Cansu, Ebrar)İTALYA: Populini, Molinaro, Morello, Enweonwu, Cecconello, Nwakalor, Napodano (L) (Sartori, Scola)SETLER: 25-22, 25-14, 25-17SÜRE: 1 saat 9 dakika (25, 22, 22)A...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı, System.String[]

SALON: Gloria Sports
HAKEMLER: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin
TÜRKİYE: Kübra, Naz, Hande, Zehra, Gözde, Fatma, Aylin (L) (Cansu, Ebrar)
İTALYA: Populini, Molinaro, Morello, Enweonwu, Cecconello, Nwakalor, Napodano (L) (Sartori, Scola)
SETLER: 25-22, 25-14, 25-17
SÜRE: 1 saat  9 dakika (25, 22, 22)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye, Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde, Smart Casual Event'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 25-22, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın oyuncusu ise Türkiye'den Zehra Güneş seçildi. Filenin Sultanları, Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında yarın saat 14.30'da Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak. Gloria Cup'ta bugün oynanan diğer mücadelede ise Sırbistan, Hırvatistan'ı 3-1 (25-17, 25-22, 17-25, 25-23) mağlup etti.


- İstanbul
voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:45 Kaynak: DHA
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