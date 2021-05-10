A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

10.05.2021 23:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da başladığı hazırlıklarını sürdürdü.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da başladığı hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre milliler, bugün tam kadro olarak ilk antrenmanını yaptı.

Milli voleybolcularla bir araya gelen TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, yaptığı açıklamada geniş ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını ifade etti.

Milli takımın 16 ayın ardından tekrar bir araya geldiğini belirten Mumcu, "Bunun heyecanını ve mutluluğunu duyuyoruz. Filenin Sultanları en son, 12 Ocak 2020'de Apeldoorn'da Almanya ile final oynamıştı. O günden bugüne pandemi sebebiyle hiçbir resmi müsabaka oynanmadı. Şimdi, Filenin Sultanları geniş oyuncu ve teknik kadrosuyla önümüzdeki Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına başlamış durumda. Milletler Ligi'nin şöyle bir önemi var; Olimpiyatlardaki rakiplerimizle uzun bir aranın ardından ilk kez karşı karşıya geleceğiz. Milletler Ligi, kendimizi ve rakibimizi görmek için önemli bir turnuva olacak." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi için hazırlıklarını 21 Mayıs tarihine kadar İstanbul'da devam edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İstanbul, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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