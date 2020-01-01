A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

6 saat önce

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı, System.String[]

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenmana ay-yıldızlı voleybolcular, hücum ve savunma organizasyonları çalışarak başladı. Antrenman servis çalışmalarıyla sona erdi.

İstanbul'daki hazırlıkları sona eren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçlar oynamak için yarın Belçika'ya gidecek.

İstanbul, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi
Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor

Son Dakika Haberleri
01:43 A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Son Dakika Spor
01:13 Fenerbahçe'de Anna Cruz'la yollar ayrıldı - Son Dakika Spor
23:43 CANLI | Arsenal - Manchester United - Son Dakika Spor
23:33 Cenk Tosun oynamadı, Everton Manchester City'e mağlup oldu - Son Dakika Spor
23:18 Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
21:31 Başakşehir, eski Galatasaraylı Bruma ile görüşüyor - Son Dakika Spor
21:16 Zidane istedi, Real Madrid harekete geçti! Sadio Mane için transfer görüşmeleri başladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 04:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]