A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve Ankara
'da yapılacak olan Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları için İzmir
'de kampa girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak olan 2020 Tokyo
Olimpiyatları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos- 8 Eylül
tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına bugün İzmir'de başladı. 16 sporcunun yer aldığı hazırlık kampında ay-yıldızlılar, Başantrenör Giovanni Guidetti eşliğinde hazırlıklarını, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel
Venus Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar burada çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, 23 Temmuz Salı günü İtalya
'ya geçerek, İtalya ile ikili kamp dönemine girecek. A Milli Kadın Voleybol takımı bu sürede 3 hazırlık maçı yapacak. Millilerin hazırlık kampında şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay
, Ezgi Dilik
, Naz Aydemir Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem
Dündar (Kaptan), Kübra Akman
, Zehra Güneş
, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın
, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt
, Meryem
Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
(İHA)