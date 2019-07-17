Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi

4 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve Ankara'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve Ankara'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına bugün İzmir'de başladı. 16 sporcunun yer aldığı hazırlık kampında ay-yıldızlılar, Başantrenör Giovanni Guidetti eşliğinde hazırlıklarını, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar burada çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, 23 Temmuz Salı günü İtalya'ya geçerek, İtalya ile ikili kamp dönemine girecek. A Milli Kadın Voleybol takımı bu sürede 3 hazırlık maçı yapacak.

Millilerin hazırlık kampında şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu - İSTANBUL
voleybol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:06 Kaynak: İHA
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