A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi"

FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık." dedi.

Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için oldukça zor bir maçtı ama sonunu getirmeyi bildik. İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık. Uzun bir aranın ardından şunu gayet iyi anladık; birbirimizi ve Milletler Ligi gibi yüksek seviye voleybol oynadığımız turnuvaları çok özlemişiz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Çünkü bu turnuva, Tokyo Olimpiyatları öncesinde oldukça önemli bir yerde duruyor."