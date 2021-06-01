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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

01.06.2021 14:40
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyetini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

FIVB Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Oyunun her bölümünde üstün taraf bizdik.

FIVB Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Oyunun her bölümünde üstün taraf bizdik." dedi.

Almanya maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu, bugün iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunun her bölümünde üstün taraf bizdik. Almanya gibi savaşan bir takıma karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk çünkü gerçekten çok iyi servis ve defans kurguları var. Üç puan kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başından itibaren kazanmaya odaklandık ve bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum."

Kaptan Eda Erdem Dündar, yarın dünyanın en iyi takımlarından Çin ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok hızlı oynayan bir ekip. Voleybolları gerçekten zor çünkü birçok varyasyonları var ama elimizden geldiğince iyi servis atmaya ve defans yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacağının bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem, voleybol, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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