A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin karar setinde korkutan bir an yaşandı.

Rusya'nın hücumu sırasında oyuncularımızdan Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu ağzından yaralandı.

ÜÇ DİŞTE KIRIK

Acı içinde kalan Cansu, üç dişinin kırılmasına rağmen maça devam etmek istedi. Daha hafif sakatlık geçiren Meliha oyuna devam ederken, Cansu yerini Naz'a bıraktı.