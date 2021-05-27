A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı

SALON: Rimini

HAKEMLER: Walter Hugo Vera Mechan (Peru), Fabrice Collados (Fransa)POLONYA: Alagierska, Smarzek, Lukasik, Efimienko, Nowicka, Stysiak, Stenzel (L) (Fedusio, Jagla (L), Martyna Czyrnianska, Rozanski, Lazowska)TÜRKİYE: Naz, Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Ayça (L) (Meryem, Simge (L), Cansu, Şeyma, Tuğba)SETLER: 23-25, 27-25, 23-25, 20-25SÜRE: 2 saat 24 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup geçti. Millilerde, Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; onu kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6'şar, Naz Aydemir Akyol 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2'şer ve Cansu Özbay 1 sayıyla takip etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 4'üncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü 17.00'de Kanada ile karşılaşacak.