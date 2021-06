A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 2. grubun hazırlık kampı sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 2. grupta yer olan oyuncuların İstanbul'daki hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını 3 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı 2. grubu, son antrenmanını gerçekleştirdi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılan son antrenman öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular ve teknik ekip ile video konferans yoluyla bir araya geldi.

Kampın son günü olması sebebiyle tüm ekiple bir araya gelmek istediğini belirten Guidetti, şu ifadeleri kullandı:

"2. grup ile oluşturduğumuz kampta şu an yanınızda olamasam da her gün oradaki teknik ekiple istişare halindeydik. Herkesin günlük olarak istatistiklerini inceleme, videolarını izleme fırsatım oldu. Bulgaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmalarını da videodan takip ettim. Her birinizin kampın ilk gününe göre şu an hangi seviyede olduğunu, neler yapabildiğini, başarabildiğini gözlemledim. Önümüzdeki milli takım döneminde de 2. grup ile oluşturduğumuz bu güzel projeyi devam ettirmek istiyoruz. Kampta yer alan tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum."