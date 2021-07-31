A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, çok mutlu olduğunu söyledi.

Eda Erdem Dündar, Ariake Arena'da Arjantin'i 3-0 yenerek son 8 biletini aldıkları maçın ardından AA'ya açıklamalarda bulundu.

İyi bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren milli voleybolcu, "Ülke voleybolu adına güzel işler yapıyoruz. Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyuz. İlk hedefimize ulaştık grupta ilk 4'e girerek. Artık adımızı yarı finale yazdırmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir maç oldu. Zaman zaman zorlandık servislerde. Kendimizi denemek istedik. Bu maçın kilit karşılaşmalardan olduğunu biliyoruz. Çok zor bir gruptayız. Favorilerin yenildiği bir grup. Bu önemli maçı kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yangın felaketiyle ilgili de konuşan Eda Erdem Dündar, "Görüyoruz, izliyoruz, okuyoruz, inanamıyoruz. Türkiye bir cennet ülkesi. Neden böyle oluyor, biz de anlamıyoruz. Haberleri gördükten sonra çok üzülüyoruz. Başta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz Türk halkı olarak afetlerden ve felaketlerden birlik olarak çıkmayı başardık. Bu felaketten de en kısa sürede birlik beraberlik içinde çıkacağız." diye konuştu.