A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı!

0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen milliler, tarihimizde ilk defa çeyrek finale yükseldi

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Arjantin'i 3 - 0 mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.