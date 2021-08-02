A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grup aşamasını galibiyetle kapatmış ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başlamıştı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final turunda rakibi belli oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP OLABİLECEK 2 TAKIM VARDI

Çeyrek final turunda Sırbistan ya da Güney Kore'yle eşleşme şansı bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.