A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grup aşamasını galibiyetle kapatmış ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başlamıştı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final turunda rakibi belli oldu.
Çeyrek final turunda Sırbistan ya da Güney Kore'yle eşleşme şansı bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
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