A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya 'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek.

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