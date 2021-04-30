Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk maçına, 25 Mayıs'ta Sırbistan karşısında çıkacak.

Milli takım, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların 25 Mayıs'ta başlayıp 25 Haziran'da sona erecek organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:

Tarih Saat Maç 25 Mayıs 13.00 Türkiye-Sırbistan 26 Mayıs 22.00 Türkiye-İtalya 27 Mayıs 19.00 Polonya-Türkiye 31 Mayıs 17.00 Kanada-Türkiye 1 Haziran 11.00 Türkiye-Almanya 2 Haziran 17.00 Çin-Türkiye 6 Haziran 14.00 Türkiye-Tayland 7 Haziran 13.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 8 Haziran 13.00 Türkiye-Rusya 12 Haziran 14.00 Japonya-Türkiye 13 Haziran 11.00 Türkiye-Belçika 14 Haziran 22.00 ABD-Türkiye 18 Haziran 22.00 Türkiye-Hollanda 19 Haziran 22.00 Güney Kore-Türkiye 20 Haziran 22.00 Brezilya-Türkiye Lig formatı Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu - Son Dakika Spor

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