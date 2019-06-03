A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti
ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Tayland
'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Bangkok
'ta oynanacak maç TSİ 11.05'te başlayacak.
İlk 2 haftasında 6 maç yapan A Milli Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 16 ülkenin mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde lider konumda bulunuyor.
Milliler, Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 5 Haziran Çarşamba
günü Bulgaristan
, 6 Haziran
Perşembe günü ise ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.