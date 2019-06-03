Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti
Son Dakika Spor Haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Bangkok'ta oynanacak maç TSİ 11.05'te başlayacak.
İlk 2 haftasında 6 maç yapan A Milli Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 16 ülkenin mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde lider konumda bulunuyor.
Milliler, Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 5 Haziran Çarşamba günü Bulgaristan, 6 Haziran Perşembe günü ise ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:51 Kaynak: AA
voleybol, Dominik Cumhuriyeti, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Kadın espor LOL takımı, Avrupa'da şampiyon oldu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]