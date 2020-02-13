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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu
6 saat önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:14 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
26 Temmuz Pazar:
10.25 Çin-Türkiye
28 Temmuz Salı:
10.25 İtalya-Türkiye
30 Temmuz Perşembe:
15.45 ABD-Türkiye
1 Ağustos Cumartesi:
08.20 Arjantin-Türkiye
3 Ağustos Pazartesi:
08.20 Rusya-Türkiye
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