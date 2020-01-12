A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak

16 dakika önce

Türkiye: 2-3SALON: OmnisportHAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)POLONYA: Stencel, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Jagla (L), Wolosz, Wojcik, Medryzk, Smarzek-Godek, Fedusio, Kowalewska, GoreckaTÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha,...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak, System.String[]

Türkiye: 2-3

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

POLONYA: Stencel, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Jagla (L), Wolosz, Wojcik, Medryzk, Smarzek-Godek, Fedusio, Kowalewska, Gorecka

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma, Naz, Aslı, Fatma, Ayça (L), Tuğba, Ebrar

SETLER: 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15

SÜRE: 144 dakika (22, 29, 30, 45, 18)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan maçta rakibi Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15'lik setlerle yenen milliler, yarın TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.


Macaristan, Polonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
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