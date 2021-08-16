Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'ya gitti.

D Grubu'nda yer alan milli takım, grup maçlarını Romanya'nın Cluj şehrinde oynayacak.

A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk maçını 18 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Romanya ile yapacak. Milliler, daha sonra sırasıyla Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.