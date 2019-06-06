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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a set vermedi

1 saat önce

İSTANBUL / DHA2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı 3 - 0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a set vermedi, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı 3 - 0 mağlup etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında 8'inci galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, Tayland etabında oynadığı karşılaşmaları 3'te 3 yaparak tamamladı.
Filenin Sultanları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Milletler Ligi'nin 4. haftasında ise; Çin, A.B.D. ve Polonya ile mücadele edecek.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
Spor
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