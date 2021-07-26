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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak

26.07.2021 16:42
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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