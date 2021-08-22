Üye Girişi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

22.08.2021 19:13

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Milli Takım bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak müthiş başarıya imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.

YOLUMUZA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYORUZ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'e set vermeden maçı kazandı. Gruptaki 1. maçında Romanya'yı 3-1, 2.maçta ise Ukrayna'yı 3-0 yenen Milli Takım, 3. maçta da İsveç'i 3-0 yenerek harika bir başarıya imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı 19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş 18:35 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler 18:19 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu 17:33 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı 17:30 Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi 16:34 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı 16:06 Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim 15:16 Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı         
19:16
Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor         
19:03
Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi         
18:22
Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor         
17:49
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı         
17:32
Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi         
17:02
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı         
15:59
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı         
15:15
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 19:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement