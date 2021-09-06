A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında Meral Akşener'in tezahüratları damga vurdu

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, salondan galip ayrılarak, Avrupa üçüncüsü oldu. Seyirciler arasında kızlarımıza destek için Sırbistan'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Maç boyunca kızlarımız lehine tezahüratlar yapan ve yerine hiç oturmayan Akşener'in heyecan içinde verdiği desteğe ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

GENÇLİK MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Salondaki kalabalıkla beraber Gençlik Marşı'nın "Sesimizi yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin inlesin" sözlerini tekrarlayan Meral Akşener'in videosu paylaşım üstüne paylaşım alarak kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.