A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman - Son Dakika Spor

A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman

6 saat önce

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan milli muaythai sporcuları, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Bolu Abant Tabiat Parkı'nda sıfırın altında 5 derecede üstlerini çıkararak antrenman yaptı.

A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman, System.String[]

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan milli muaythai sporcuları, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Bolu Abant Tabiat Parkı'nda sıfırın altında 5 derecede üstlerini çıkararak antrenman yaptı.

A Milli Muaythai Takımı sporcuları 3-8 Şubat tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Muaythai Şampiyonası'na Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda hazırlanıyor. Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcular kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'nda antrenman yaptı. Sporcular eksi 5 derecelik dondurucu soğukta üstlerini çıkararak yalnızca şortlarıyla 1,5 saat antrenman yaptı.

"SPORCULAR HASTALIĞA KARŞI DAHA DİRENÇLİ OLUYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren milli takım antrenörü Muhammet Bişgin, "Bugün burada güzel bir manzara var. Kar çok güzel. A milli sporcularımızı getirdik. Hem hava güzeldi hem soğuk. Bu manzarayı bir daha bulamazdık. Kar altında sporcularımıza keyifli antrenman yaptıralım istedik. Hava soğuk ama bu sporcuların direnç kazanması için. Başka yerlerde de soğuk suya girdik. Sporcular hastalığa karşı daha dirençli oluyorlar. Hem stres atıyoruz hem de eğleniyoruz. Spor sayesinde bulunduğumuz yerleri de tanıtıyoruz. Zor ama çok keyifli. Enerjimiz çok güzel. Vücut ısısı artık yükseldiği için soğuğu da hissetmiyoruz. Sporcularımızın stresini attırdık. 1 ay sonra Türkiye Şampiyonası var Nevşehir'de. Muaythai'de A milli takımda kaliteli sporcularımız var. Hem burada birlikteliğimizi artırıyoruz hem de sporcularımızın eğlenerek motivasyonlarını yükseltip, kaynaşma etkinliği olarak görüyoruz" dedi.

"BURADA ANTRENMAN YAPMAMIZ KİLO KAYBINI SAĞLIYOR"

A Milli Muaythai Takımı sporcusu Hasan Çetin ise "5 Türkiye, 3 Avrupa Kupası, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğum var. Eğlenceli bir şekilde hem antrenman yapıp hem kendimizi geliştiriyoruz. Direncimiz artıyor. Yarım saat burada antrenman yapmamız hem kilo kaybımıza neden oluyor hem de eğlence amaçlı rahat bir şekilde yapıyoruz. Şu anda 1,5 saat oldu. Soğuktan ciddi anlamda konuşamıyoruz" diye konuştu.

"EĞLENİYORUZ"

Milli sporcu Umut Sevgeç de, "Antrenmanlarda direncimiz artıyor. Kilo veriyoruz. Eğleniyoruz. Her şeyin zorluğu var. Yaklaşık 1,5 saat oldu antrenman yapıyoruz. Ama gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların ısınma hareketleri

Üstlerini çıkarmaları

Soğukta antrenman yapmaları

Yazım sırasıyla röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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