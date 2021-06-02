A Milli Takım 2. kamp dönemine başlıyor - Son Dakika

A Milli Takım 2. kamp dönemine başlıyor

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, bugün Almanya'ya giderek 2. kamp dönemi hazırlıklarına başlayacak.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, bugün Almanya'ya giderek 2. kamp dönemi hazırlıklarına başlayacak.

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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, Antalya'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 Mayıs'tan bu yana Antalya Belek'te kamp yapan ve bu periyotta Azerbaycan ve Gine ile 2 hazırlık karşılaşmasına çıkan ay-yıldızlılar, hazırlık döneminin Antalya ayağını tamamladı. 30 kişilik kadrodan Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Halil Akbunar ve Efecan Karaca çıkarken, kadro sayısı 26'ya indi. Antalya kampını tamamlayan milliler, bugün özel uçakla Almanya'ya gidecek ve ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Almanya'ya bugün inecek olan kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını akşam gerçekleştirecek ve yarın, Paderborn'da Moldova ile hazırlık maçında karşılaşacak. Almanya'da 1 hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran tarihine kadar antrenmanlarını sürdürecek ve ardından Roma'ya gidecek.

A Milliler, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında, 11 Haziran tarihinde İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelerek turnuvadaki ilk maçına çıkacak. 12 Haziran'da İtalya'dan ayrılarak Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gidecek olan milli takım, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Milli Takım, Almanya, Galler, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:35 Kaynak: İHA

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