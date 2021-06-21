A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30

EURO 2020'de tarihi bir hezimet yaşayan A Milli Takım'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'de Ay-Yıldızlılar'a sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"SİZCE BURADAN TEKNİK ANALİZ ÇIKAR MI?"

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim, Avrupa şampiyonası özetimiz- TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz! Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30. Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

Büyük utanç! Son maçımızı da kaybedip EURO 2020 defterini puan alamadan kapattık