A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi - Son Dakika Spor

A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödülleri yarışmasında spor kategorisinde ödüle layık bulundu.

A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödülleri yarışmasında spor kategorisinde ödüle layık bulundu.


İstanbul'da gerçekleştirilen Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde Ay-Yıldızlı ekibin ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den aldı.


İkincisi düzenlenen Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde Türkiye'ye değer katan toplam 19 markaya ödül verildi. Ülkeyi uluslararası alanda gururlandıranların isim ve markaların ödüllendirildiği törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile siyaset, ekonomi ve spor camiasından çok sayıda isim yer aldı. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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