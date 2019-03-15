A Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı
1 saat önce
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı: Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca,...
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı: Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
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