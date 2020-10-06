A Milli Takım Almanya'da

A Milli Futbol Takımı yarın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Köln'e geldi.

A Milli Futbol Takımı yarın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Köln'e geldi. Ay-yıldızlı takım UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın Köln kentine geldi. Türkiye saatiyle 14.30'da Köln-Bonn Havaalanına gelen Milli Takım, buradan kamp yapacağı otele geçti. Bugün saat 20.30'da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısından sonra maç öncesi son antrenman saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Milli takım, Köln Rhein Energie Stadı'nda Almanya ile 7 Ekim Salı günü 21.45'de yapacağı hazırlık maçının ardından, Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını da Almanya'da sürdürecek. Ardından 10 Ekim'de Moskova'ya geçecek. - KÖLN

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