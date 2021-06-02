Üye Girişi
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı - Son Dakika

SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

02.06.2021 17:43
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı, System.String[]

SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştıUğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/HARSEWINKEL (Almanya), (DHA) - EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı.

SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/HARSEWINKEL (Almanya), (DHA) - EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı. Ay-Yıldızlıları, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla karşıladı.

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını 18 Mayıs'tan bu yana Antalya'da gerçekleştiren A Milliler, ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'nın Harsewinkel kentine ulaştı. Ay-Yıldızlıların kamp yapacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, açtıkları pankartlar ve Türk bayraklarıyla milli takım kafilesini karşıladı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız ve genel sekreter Mustafa Göğüş de milli kafileyi karşılayarak, "Milli takımımızın güneşi Avrupa'yı aydınlatsın, mutlu yaşlar Şenol Güneş" yazılı pankartla milli takıma ve teknik direktör Güneş'e moral verdi.

A Milli Takım'ın yıldızları, tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı. Yarın hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek olan milliler, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

Milli Takım, Almanya, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim

Son Dakika Haberleri
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak         
17:40
Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış         
17:11
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu         
11:12
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:58:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement