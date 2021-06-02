SPOR A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/HARSEWINKEL (Almanya), (DHA) - EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı. Ay-Yıldızlıları, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla karşıladı.

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını 18 Mayıs'tan bu yana Antalya'da gerçekleştiren A Milliler, ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'nın Harsewinkel kentine ulaştı. Ay-Yıldızlıların kamp yapacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, açtıkları pankartlar ve Türk bayraklarıyla milli takım kafilesini karşıladı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız ve genel sekreter Mustafa Göğüş de milli kafileyi karşılayarak, "Milli takımımızın güneşi Avrupa'yı aydınlatsın, mutlu yaşlar Şenol Güneş" yazılı pankartla milli takıma ve teknik direktör Güneş'e moral verdi.

A Milli Takım'ın yıldızları, tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı. Yarın hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek olan milliler, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.