A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak olan miller çalışmalara başladı.



EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye gelen A Milli Takım, Ulusal Stadyum'da yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.



A Milli Takım, yarın saat 20.00'de (TSİ 22.00) maç öncesindeki son antrenmanını da aynı tesiste yapacak. - İSTANBUL