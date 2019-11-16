Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak olan miller çalışmalara başladı.

A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak olan miller çalışmalara başladı.


EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye gelen A Milli Takım, Ulusal Stadyum'da yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.


A Milli Takım, yarın saat 20.00'de (TSİ 22.00) maç öncesindeki son antrenmanını da aynı tesiste yapacak. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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