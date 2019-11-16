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A Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak olan miller çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak olan miller çalışmalara başladı.
EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye gelen A Milli Takım, Ulusal Stadyum'da yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.
A Milli Takım, yarın saat 20.00'de (TSİ 22.00) maç öncesindeki son antrenmanını da aynı tesiste yapacak. - İSTANBUL
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