Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Andorra maçına hazır
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A Milli Takım, Andorra maçına hazır

6 saat önce

- A Milli Takım, Andorra maçına hazırİSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 eleme maçı Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

- A Milli Takım, Andorra maçına hazır

İSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 eleme maçı Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı Andorra karşılaşması öncesi A Milli Takım maçın oynanacağı Estadi Nacional'da son antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan miller, taktik çalışması ile idmanı noktaladı.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de Andorra ile karşılaşacak.

A Milli Takım, Andorra maçına hazır

Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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