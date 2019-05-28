A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor

Antalya
'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı
, teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan
, 2 Haziran'da Alanya
'da Özbekistan
ile özel karşılaşma oynayacak ay yıldızlı ekip, Belek
bölgesindeki Regnum Carya
Golf & Spa Resort'ta hazırlıklarını devam ettirdi. A milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında yaptı.
Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda Emre Belözoğlu
, Burak Yılmaz
, Dorukhan Toköz
ve Emre Taşdemir
tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımıyla oynadığı maçta başına darbe alan Ozan Kabak
, Antalya'daki hastanede kontrolleri devam ettiği için antrenmana katılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkan Vekili Ali Dürüst
'ün de izlediği antrenmanda, teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.