A Milli Takım, Antalya kampında ilk antrenmana çıktı
23 dakika önce
A Milli Takım Antalya'da düzenlenen kamp kapsamında Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:15 Kaynak: İHA
A Milli Takım Antalya
'da düzenlenen kamp kapsamında Teknik Direktör Şenol Güneş
ile ilk antrenmanına çıktı. A Milli Takım Antalya'da 15 günlük kampa girdi. Milli Takım, perşembe günü Yunanistan
ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sürdü.
EMRE VE BURAK BİREYSEL ÇALIŞTI
Oyunculardan Emre, Burak ve Dorukhan tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi. Melih Demiral'ın uçuş programında meydana gelen gecikme dolayısıyla antrenmanlara sonradan katılacağı öğrenildi. Ozan Kavak
ise maçından dolayı antrenmana katılamadı. Kampa yurt dışından gelen Cengiz ve Hakan ise ısınma antrenmanının ardından dinlendirildi.
(İHA)
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